ЛВЗ PRIME снова вошел в ТОП крупных налогоплательщиков Харьковской области

ЛВЗ PRIME снова вошел в ТОП крупных налогоплательщиков Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Ликеро-водочный завод PRIME вошел в перечень крупных налогоплательщиков Харькова, передает УНН со ссылкой на данные Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.
Сообщается, что в первом полугодии 2020 года крупные предприятия Харьковской области заплатили в государственный бюджет более 14 млрд грн налогов.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сумма уплаченных налогов увеличилась на 1,1 млрд грн, или на 8,5%.
Так, в госбюджет поступило:
6,1 млрд грн акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 22,2%);
1 млрд грн акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (в 2,7 раз);
4,6 млрд грн налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;
1,8 млрд грн налога на прибыль предприятий;
0,2 млрд грн налога на доходы физических лиц (+ 10,3%).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: PRIME представил новую премиальную водку ARCTIC PALACE
Больше всех с начала года уплатили:
ЧАО "Филип Моррис Украина;
Южная железная дорога;
АК "Харьковоблэнерго";
АО "Турбоатом";
"Харьковская ТЕЦ-5";
КП "Харьковские тепловые сети";
ООО ЛВЗ PRIME;
АО "Трест Жилстрой – 1".
Как сообщал УНН, PRIME также вошел в ТОП-20 инновационных компаний Украины.