ЛВЗ PRIME снова вошел в ТОП крупных налогоплательщиков Харьковской области

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 33309 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101884 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106772 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133854 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110760 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131532 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102103 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102588 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104432 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102060 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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ЛВЗ PRIME снова вошел в ТОП крупных налогоплательщиков Харьковской области

ЛВЗ PRIME снова вошел в ТОП крупных налогоплательщиков Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 16149 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Ликеро-водочный завод PRIME вошел в перечень крупных налогоплательщиков Харькова, передает УНН со ссылкой на данные Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Сообщается, что в первом полугодии 2020 года крупные предприятия Харьковской области заплатили в государственный бюджет более 14 млрд грн налогов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сумма уплаченных налогов увеличилась на 1,1 млрд грн, или на 8,5%.

Так, в госбюджет поступило:

6,1 млрд грн акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 22,2%);

1 млрд грн акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (в 2,7 раз);

4,6 млрд грн налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;

1,8 млрд грн налога на прибыль предприятий;

0,2 млрд грн налога на доходы физических лиц (+ 10,3%).

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Больше всех с начала года уплатили:

ЧАО "Филип Моррис Украина;

Южная железная дорога;

АК "Харьковоблэнерго";

АО "Турбоатом";

"Харьковская ТЕЦ-5";

КП "Харьковские тепловые сети";

ООО ЛВЗ PRIME

АО "Трест Жилстрой – 1".

Как сообщал УНН, PRIME также вошел в ТОП-20 инновационных компаний Украины.

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