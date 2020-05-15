PRIME - среди крупнейших налогоплательщиков Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. ООО "ЛВЗ "Прайм" является одним из крупнейших налогоплательщиков Харьковской области. Об этом свидетельствуют данные Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, передает УНН.
Так, по данным налоговиков, за четыре месяца текущего года крупные предприятия Харьковской области уплатили в государственный бюджет 8,8 млрд грн налогов. Это - на 10,2% больше аналогичного периода прошлого года.
В течение отчетного периода налогоплательщиками области перечислено 3,6 млрд грн акцизного налога, обеспечено поступление 0,8 млрд грн налога с ввезенных подакцизных товаров, почти 0,2 млрд грн налога на доходы физических лиц, 3,1 млрд грн НДС с произведенных в Украине товаров и более 0,9 млрд грн налога на прибыль предприятий.
В Офисе крупных налогоплательщиков ГНС констатировали, что больше всего в госбюджет с начала года уплатили следующие компании:
- ЗАО "Филип Моррис Украина",
- АО "Харьковоблэнерго",
- Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога",
- АО "Турбоатом",
- "Харьковская ТЭЦ-5",
- КП "Харьковские тепловые сети",
- АО "Трест Жилстрой - 1".