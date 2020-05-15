PRIME – cеред найбільших платників податків Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. ТОВ "ЛГЗ "Прайм" є одним із найбільших платників податків Харківської області. Про це свідчать дані Офісу великих платників податків ДПС, передає УНН.
Так, за даними податківців, за чотири місяці поточного року великі підприємства Харківської області сплатили до державного бюджету 8,8 млрд грн податків. Це - на 10,2% більше аналогічного періоду минулого року.
Протягом звітного періоду платниками податків області перераховано 3,6 млрд грн акцизного податку, забезпечено надходження 0,8 млрд грн податку з ввезених підакцизних товарів, майже 0,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, 3,1 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів та понад 0,9 млрд грн податку на прибуток підприємств.
У Офісі великих платників податків ДПС констатували, що найбільше до держбюджету з початку року сплатили такі компанії:
- ПрАТ "Філіп Морріс Україна",
- АТ "Харківобленерго",
- Регіональний філіал "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця",
- АТ "Турбоатом",
- "Харківська ТЕЦ-5",
- КП "Харківські теплові мережі",
- АТ "Трест Житлобуд - 1".