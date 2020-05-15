PRIME – cеред найбільших платників податків Харківщини

Так, за даними податківців, за чотири місяці поточного року великі підприємства Харківської області сплатили до державного бюджету 8,8 млрд грн податків. Це - на 10,2% більше аналогічного періоду минулого року.

Протягом звітного періоду платниками податків області перераховано 3,6 млрд грн акцизного податку, забезпечено надходження 0,8 млрд грн податку з ввезених підакцизних товарів, майже 0,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, 3,1 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів та понад 0,9 млрд грн податку на прибуток підприємств.

У Офісі великих платників податків ДПС констатували, що найбільше до держбюджету з початку року сплатили такі компанії:

- ПрАТ "Філіп Морріс Україна",

- АТ "Харківобленерго",

- Регіональний філіал "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця",

- АТ "Турбоатом",

- ТОВ "ЛГЗ "Прайм",

- "Харківська ТЕЦ-5",

- КП "Харківські теплові мережі",

- АТ "Трест Житлобуд - 1".