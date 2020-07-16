ЛГЗ PRIME знову увійшов в ТОП великих платників податків Харківської області
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Лікеро-горілчаний завод PRIME увійшов до переліку великих платників податків Харкова, передає УНН з посиланням на дані Харківського управління Офісу великих платників податків ДПС.
Повідомляється, що в першому півріччі 2020 року великі підприємства Харківської області заплатили в державний бюджет більше 14 млрд грн податків.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, сума сплачених податків збільшилася на 1,1 млрд грн, або на 8,5%.
Так, до держбюджету надійшло:
6,1 млрд грн акцизного податку з вироблених підакцизних товарів (+ 22,2%);
1 млрд грн акцизного податку із ввезених підакцизних товарів (в 2,7 раз);
4,6 млрд грн податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів;
1,8 млрд грн податку на прибуток підприємств;
0,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (+ 10,3%).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: PRIME представив нову преміальну горілку ARCTIC PALACE
Найбільше з початку року сплатили:
ПрАТ "Філіп Морріс Україна;
Південна залізниця;
АК "Харківобленерго";
АТ "Турбоатом";
"Харківська ТЕЦ-5";
КП "Харківські теплові мережі";
ТОВ ЛГЗ PRIME;
АТ "Трест Житлобуд - 1".
Як повідомляв УНН, PRIME також увійшов в ТОП-20 інноваційних компаній України.