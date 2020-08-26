Алкогольные напитки: водки, игристого и пива производим все больше
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. За год (июль 2020 до июля 2019) производство водки в Украине выросло на 9,2%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
При этом, производство ликеров несколько упало — на 0,2%.
Производство слабоалкогольных напитков также сократилось — на 4%, а пива — солодового — выросло на 1,5%. Статистические данные также свидетельствуют о существенном росте производства вин игристых — на 10,3%.
Напомним, за два года Украина на треть сократила “потребление” иностранной водки.
Заметим, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм","Житник“) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).