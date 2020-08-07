За два роки Україна на третину скоротила “споживання” іноземної горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Україна скорочує імпорт горілки. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні-травні цього року Україна імпортувала горілки на 6,2 млн дол., тоді як у січні-травні 2018 року — на 9,7 млн дол.
Таким чином, за два роки Україна скоротила імпорт горілки на 35%.
Везуть горілку в Україну переважно фіни, латвійці та поляки.
Так, цьогоріч українці завезли фінської горілки на 891 тис. дол., латвійської — на 850 тис. дол., польської — на 811 тис. дол.
На експорт протягом звітного періоду Україна поставила горілки на 16 млн дол.
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Як писав УНН, Україна увійшла в топ-10 найбільших продавців горілки.
Загалом, горілка сьогодні нарощує свою популярність, а її споживач стає все більш вимогливим, кажуть експерти і додають, що у 2014 році світовий ринок горілки оцінювався в 40,4 млрд дол. А вже за наступні п’ять років — виріс в середньому на 14,7%.
Нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).