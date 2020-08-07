За два года Украина на треть сократила "потребление" иностранной водки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Украина сокращает импорт водки. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в январе-мае этого года Украина импортировала водки на 6,2 млн долл., тогда как в январе-мае 2018 года — на 9,7 млн долл.
Таким образом, за два года Украина сократила импорт водки на 35%.
Везут водку в Украину преимущественно финны, латыши и поляки.
Так, в этом году украинцы завезли финской водки на 891 тыс. долл., латвийской — на 850 тыс. долл., польской — на 811 тыс. долл.
На экспорт в течение отчетного периода Украина поставила водки на 16 млн долл.
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Как писал УНН, Украина вошла в топ-10 крупнейших продавцов водки.
В общем, водка сегодня наращивает свою популярность, а ее потребитель становится все более требовательным, говорят эксперты и добавляют, что в 2014 году мировой рынок водки оценивался в 40,4 млрд долл. А уже через следующие пять лет — вырос в среднем на 14,7%.
Напомним, к ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф” ), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).