Україна увійшла в топ-10 найбільших продавців горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Україна увійшла в топ-10 країн з найвищим позитивним балансом в торгівлі горілкою на міжнародному ринку. Про це пише worldstopexports.com, передає УНН.
Топ-10 найбільших продавців горілки виглядає наступним чином:
1. Швеція: 438,7 млн дол.
2. Франція: 275,9 млн дол.
3. Росія: 103 млн дол.
4. Польща: 99,2 млн дол.
5. Нідерланди: 78,6 млн дол.
6. Фінляндія: 70,9 млн дол.
7. Латвія: 33,4 млн дол.
8. Білорусь: 31,7 млн дол.
9. Італія: 25,3 млн дол.
10. Україна: 13,4 млн дол.
"Наведені статистичні дані демонструють надлишок між вартістю експортованого і імпортованого продукту", - йдеться в повідомленні.
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Довідка: Позитивний торговельний баланс говорить про попит товарів даної країни на міжнародному ринку, а також про те, що країна не споживає все те, що робить.
Як повідомляв УНН, горілка нарощує популярність, а її споживач став більш вимогливим.
Так, в 2014 році світовий ринок горілки оцінювався в 40,4 млрд дол. За наступні п'ять років він виріс в середньому на 14,7%.
Нагадаємо, що згідно з маркетинговими дослідженнями, в Україні зросло споживання таких горілчаних брендів, як: "Prime" (+ 0,1%), "Green Day" (+ 2,4%), "Absolut" (+ 0,4%) , "Др.Житник" (+ 0,7%).
При цьому, знизилася популярність: "Nemiroff" (-1,2%), "Хлібний Дар" (-1,2%), "Козацька Рада" (-1,8%), "Medoff" (-1,3% ), "Мороша" (-1,8%) і "Arctica" (-0,2%).