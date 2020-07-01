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Україна увійшла в топ-10 найбільших продавців горілки

Україна увійшла в топ-10 найбільших продавців горілки

Київ • УНН

 • 10126 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Україна увійшла в топ-10 країн з найвищим позитивним балансом в торгівлі горілкою на міжнародному ринку. Про це пише worldstopexports.com, передає УНН.

Топ-10 найбільших продавців горілки виглядає наступним чином:

1. Швеція: 438,7 млн дол.

2. Франція: 275,9 млн дол.

3. Росія: 103 млн дол.

4. Польща: 99,2 млн дол.

5. Нідерланди: 78,6 млн дол.

6. Фінляндія: 70,9 млн дол.

7. Латвія: 33,4 млн дол.

8. Білорусь: 31,7 млн дол.

9. Італія: 25,3 млн дол.

10. Україна: 13,4 млн дол.

"Наведені статистичні дані демонструють надлишок між вартістю експортованого і імпортованого продукту", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні з'явилася нова преміальна горілка

Довідка: Позитивний торговельний баланс говорить про попит товарів даної країни на міжнародному ринку, а також про те, що країна не споживає все те, що робить.

Як повідомляв УНН, горілка нарощує популярність, а її споживач став більш вимогливим.

Так, в 2014 році світовий ринок горілки оцінювався в 40,4 млрд дол. За наступні п'ять років він виріс в середньому на 14,7%.

Нагадаємо, що згідно з маркетинговими дослідженнями, в Україні зросло споживання таких горілчаних брендів, як: "Prime" (+ 0,1%), "Green Day" (+ 2,4%), "Absolut" (+ 0,4%) , "Др.Житник" (+ 0,7%).

При цьому, знизилася популярність: "Nemiroff" (-1,2%), "Хлібний Дар" (-1,2%), "Козацька Рада" (-1,8%), "Medoff" (-1,3% ), "Мороша" (-1,8%) і "Arctica" (-0,2%).

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