Украина вошла в топ-10 крупнейших торговцев водкой

Украина вошла в топ-10 крупнейших торговцев водкой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Украина вошла в топ-10 стран с наивысшим положительным балансом в торговле водкой на международном рынке. Об этом пишет worldstopexports.com, передает УНН.
Топ-10 крупнейших торговцев водкой выглядит следующим образом:
1. Швеция: 438,7 млн дол.
2. Франция: 275,9 млн дол.
3. Россия: 103 млн дол.
4. Польша: 99,2 млн дол.
5. Нидерланды: 78,6 млн дол.
6. Финляндия: 70,9 млн дол.
7. Латвия: 33,4 млн дол.
8. Беларусь: 31,7 млн дол.
9. Италия: 25,3 млн дол.
10. Украина: 13,4 млн дол.
"Приведенные статистические данные демонстрируют излишек между стоимостью экспортируемого и импортируемого продукта", - говорится в сообщении.
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Справка: Положительный торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а также о том, что страна не потребляет всё то, что производит.
Как сообщал УНН, водка наращивает популярность, а ее потребитель стал более требовательным.
Так, в 2014 году мировой рынок водки оценивался в 40,4 млрд долл. За последующие пять лет он вырос в среднем на 14,7%.
Напомним, что согласно маркетинговым исследованиям, в Украине выросло потребления таких водочных брендов, как: “Prime” (+0,1%), “Green Day” (+2,4%), “Absolut” (+0,4%), “Др.Житник” (+0,7%).
При этом, снизилась популярность: “Nemiroff” (-1,2%), “Хлебный Дар” (-1,2%), “Козацька Рада” (-1,8%), “Medoff” (-1,3%), “Мороша” (-1,8%) и “Arctica” (-0,2%).