Социологи назвали самые популярные украинские водочные бренды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В четвертом квартале 2019 года возросло потребление ряда отечественных водочных брендов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования ММИ Украины, передает УНН.
Речь идет о росте потребления таких водочных брендов: "Prime" (+ 0,1%), "Green Day" (+ 2,4%), "Absolut" (+ 0,4%), "Др.Житник" (+0, 7%).
При этом, потребление ряда известных водочных брендов - упало. Речь о: "Nemiroff" (-1,2%), "Хлебный Дар" (-1,2%), "Козацька Рада" (-1,8%), "Medoff" (-1,3%), "Мороша" (-1,8%), "Arctica" (-0,2%).
Напомним, в Украине стали больше производить водки.
Также напомним, что по данным Госстата, одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц.