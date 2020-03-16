Социологи назвали самые популярные украинские водочные бренды

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103186 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105842 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107815 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106570 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115776 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101456 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105771 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106751 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131653 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130488 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Социологи назвали самые популярные украинские водочные бренды

Социологи назвали самые популярные украинские водочные бренды

Киев  •  УНН

 • 16251 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В четвертом квартале 2019 года возросло потребление ряда отечественных водочных брендов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования ММИ Украины, передает УНН.

Речь идет о росте потребления таких водочных брендов: "Prime" (+ 0,1%), "Green Day" (+ 2,4%), "Absolut" (+ 0,4%), "Др.Житник" (+0, 7%).

При этом, потребление ряда известных водочных брендов - упало. Речь о: "Nemiroff" (-1,2%), "Хлебный Дар" (-1,2%), "Козацька Рада" (-1,8%), "Medoff" (-1,3%), "Мороша" (-1,8%), "Arctica" (-0,2%).

Напомним, в Украине стали больше производить водки.

Также напомним, что по данным Госстата, одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц.

Украинские Национальные Новости

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