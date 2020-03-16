Соціологи назвали найпопулярніші українські горілчані бренди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У четвертому кварталі 2019 року зросло споживання низки вітчизняних горілчаних брендів. Про це свідчать дані соціологічного дослідження ММІ Україна, передає УНН.
Йдеться про ріст споживання таких горілчаних брендів: "Prime" (+0,1%), "Green Day (+2,4%), "Absolut" (+0,4%), "Др.Житник" (+0,7%).
При цьому, споживання низки відомих горілчаних брендів – впало. Мова про: "Nemiroff" (-1,2%), "Хлібний Дар" (-1,2%), "Козацька Рада" (-1,8%), "Medoff" (-1,3%), "Мороша" (-1,8%), "Arctica" (-0,2%).
Нагадаємо, в Україні стали більше виробляти горілки.
Також нагадаємо, що за даними Держстату, одна українська середньостатистична родина витрачає на алкогольні напої в середньому 1,2 тис. грн на місяць.