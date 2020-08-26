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Алкогольні напої: горілки, ігристого та пива виробляємо все більше

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. За рік (липень 2020 до липня 2019 рр.) виробництво горілки в Україні зросло на 9,2%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Алкогольні напої: горілки, ігристого та пива виробляємо все більше

При цьому, виробництво лікерів дещо впало – на 0,2%.

Виробництво слабоалкогольних напоїв також скоротилося - на 4%, а пива - солодового – зросло на 1,5%. Статистичні дані також свідчать про суттєве зростання виробництва вин ігристих - на 10,3%.

Нагадаємо, за два роки Україна на третину скоротила "споживання" іноземної горілки. 

Зауважимо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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