Готуємо з Prime: ТОП-5 простих алкогольних коктейлів, про які ви тільки чули
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Для тих, хто любить смачний алкоголь, але ніколи не наважувався самостійно приготувати коктейль вдома, експерти горілчаного бренду Prime підготували ТОП-5 простих рецептів. Це коктейлі, про які ви напевно чули, але швидше за все ще не пробували, передає УНН.
Як відзначили в Prime, якщо чітко слідувати рецептом, то напої вийдуть не гірше, ніж у професійних барменів.
Кайпіроска
Час приготування - 5 хвилин.
Складові:
- 1 лайм;
- 2 чайні ложки коричневого цукру;
- 150 г подрібненого льоду;
- 50 мл горілки Prime.
Приготування:
Розріжте лайм на дольки. Покладіть їх в стакан з товстого скла, всипте цукор і подавіть ступкою, щоб лайм пустив сік, а солодкі кристали розчинилися. Додайте лід і влийте горілку. Добре перемішайте.
Сімінг вайт
Час приготування - 5 хвилин.
Складові:
- 150 г льоду в кубиках;
- 50 мл горілки Prime;
- 25 мл кавового лікеру;
- 1 столова ложка вершків.
Приготування:
Покладіть лід в стакан з товстого скла. Влийте туди горілку, кавовий лікер і вершки. Перемішайте доти, поки стакан не стане холодним.
Космополітен
Час приготування - 5 хвилин.
Складові:
- 50 мл цитрусової горілки;
- 1 столова ложка апельсинового лікеру;
- 1 столова ложка соку лайма;
- 50 мл журавлинного соку;
- 200 г льоду в кубиках;
- апельсинова цедра.
Приготування:
Налийте в шейкер горілку, апельсиновий лікер, лаймовий і журавлинний соки. Додайте лід і перемішайте. Процідіть в келих для мартіні і прикрасьте апельсиновою цедрою.
Крапля лимона
Час приготування - 10 хвилин.
Складові:
- ½ лимона;
- 1 столова ложка цукру;
- 50 мл горілки Prime;
- 25 мл лікеру тріпл-сек;
- 150 г льоду в кубиках.
Приготування:
Охолодіть келих для мартіні, поставивши його в морозильник на кілька хвилин. У зручну ємність видавіть лимон, покладіть туди цукор і перемішайте. Налийте в шейкер горілку, додайте лікер, лимонний сік з цукром і лід. Струсіть до охолодження. Процідіть в келих.
Журавлинний бриз
Час приготування - 5 хвилин.
Складові:
- 180 г льоду в кубиках;
- 50 мл горілки Prime;
- 100 мл журавлинного соку;
- 50 мл грейпфрутового соку;
- часточка лайма;
- м'ята.
Приготування:
Заповніть склянку льодом, влийте горілку, журавлинний і грейпфрутовий соки. Акуратно перемішайте, прикрасьте часточкою лайма і гілочкою м'яти.
Ву-ву
Час приготування - 5 хвилин.
Складові:
- 200 г льоду в кубиках;
- 50 мл горілки Prime;
- 25 мл персикового лікеру;
- 100 мл журавлинного соку;
- сік лайма;
- часточка лайма;
- м'ята.
Приготування:
Заповніть шейкер льодом. Влийте туди горілку, персиковий лікер, журавлинний сік і пару крапель лаймового. Добре перемішайте. Перелийте в склянку, прикрасьте часточкою лайма і гілочкою м'яти.
"Готувати алкогольні коктейлі простіше, ніж здається, головне все робити з душею і не бояться експериментувати", - радять в Prime.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, аналітики Drizly підвели підсумки першого півріччя нинішнього року та назвали тренди алкогольного ринку в умовах карантину.