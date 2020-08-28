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Готуємо з Prime: ТОП-5 простих алкогольних коктейлів, про які ви тільки чули

Київ • УНН

 • 28687 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Для тих, хто любить смачний алкоголь, але ніколи не наважувався самостійно приготувати коктейль вдома, експерти горілчаного бренду Prime підготували ТОП-5 простих рецептів. Це коктейлі, про які ви напевно чули, але швидше за все ще не пробували, передає УНН.

Готуємо з Prime: ТОП-5 простих алкогольних коктейлів, про які ви тільки чули

Як відзначили в Prime, якщо чітко слідувати рецептом, то напої вийдуть не гірше, ніж у професійних барменів.

Кайпіроска

Час приготування - 5 хвилин.

Складові:

- 1 лайм;

- 2 чайні ложки коричневого цукру;

- 150 г подрібненого льоду;

- 50 мл горілки Prime.

Приготування:

Розріжте лайм на дольки. Покладіть їх в стакан з товстого скла, всипте цукор і подавіть ступкою, щоб лайм пустив сік, а солодкі кристали розчинилися. Додайте лід і влийте горілку. Добре перемішайте.

Сімінг вайт

Час приготування - 5 хвилин.

Складові:

- 150 г льоду в кубиках;

- 50 мл горілки Prime;

- 25 мл кавового лікеру;

- 1 столова ложка вершків.

Приготування:

Покладіть лід в стакан з товстого скла. Влийте туди горілку, кавовий лікер і вершки. Перемішайте доти, поки стакан не стане холодним.

Космополітен

Час приготування - 5 хвилин.

Складові:

- 50 мл цитрусової горілки;

- 1 столова ложка апельсинового лікеру;

- 1 столова ложка соку лайма;

- 50 мл журавлинного соку;

- 200 г льоду в кубиках;

- апельсинова цедра.

Приготування:

Налийте в шейкер горілку, апельсиновий лікер, лаймовий і журавлинний соки. Додайте лід і перемішайте. Процідіть в келих для мартіні і прикрасьте апельсиновою цедрою.

Крапля лимона

Час приготування - 10 хвилин.

Складові:

- ½ лимона;

- 1 столова ложка цукру;

- 50 мл горілки Prime;

- 25 мл лікеру тріпл-сек;

- 150 г льоду в кубиках.

Приготування:

Охолодіть келих для мартіні, поставивши його в морозильник на кілька хвилин. У зручну ємність видавіть лимон, покладіть туди цукор і перемішайте. Налийте в шейкер горілку, додайте лікер, лимонний сік з цукром і лід. Струсіть до охолодження. Процідіть в келих.

Журавлинний бриз

Час приготування - 5 хвилин.

Складові:

- 180 г льоду в кубиках;

- 50 мл горілки Prime;

- 100 мл журавлинного соку;

- 50 мл грейпфрутового соку;

- часточка лайма;

- м'ята.

Приготування:

Заповніть склянку льодом, влийте горілку, журавлинний і грейпфрутовий соки. Акуратно перемішайте, прикрасьте часточкою лайма і гілочкою м'яти.

Ву-ву

Час приготування - 5 хвилин.

Складові:

- 200 г льоду в кубиках;

- 50 мл горілки Prime;

- 25 мл персикового лікеру;

- 100 мл журавлинного соку;

- сік лайма;

- часточка лайма;

- м'ята.

Приготування:

Заповніть шейкер льодом. Влийте туди горілку, персиковий лікер, журавлинний сік і пару крапель лаймового. Добре перемішайте. Перелийте в склянку, прикрасьте часточкою лайма і гілочкою м'яти.

"Готувати алкогольні коктейлі простіше, ніж здається, головне все робити з душею і не бояться експериментувати", - радять в Prime.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, аналітики Drizly підвели підсумки першого півріччя нинішнього року та назвали тренди алкогольного ринку в умовах карантину.

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