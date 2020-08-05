Кареглазые vs голубоглазые: Ученые рассказали, кто больше восприимчив к алкоголю
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Цвет глаз является одним из показателей чувствительности человека к алкоголю и к боли. К такому выводу пришли ученые из Университета Атланты в Джорджии, передает УНН со ссылкой на livescience.com.
Так, специалисты провели исследование, в котором приняли участие 12 тыс. мужчин и женщин. По итогу ученые констатировали: чем темнее цвет глаз - тем более чувствителен и восприимчив человек.
Следовательно, по данным американцев, голубоглазые могут выпить гораздо больше алкоголя, чем кареглазые.
"Кареглазым нужно гораздо меньше спиртного для того, чтобы произошла интоксикация организма. И, как правило, обладатели карих глаз реже имеют проблемы с алкогольной зависимостью", - говорят специалисты.
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Специалисты также исследовали, что кареглазые хуже, чем обладатели светлых глаз (синие или зеленые), переносят боль.
По этой причине кареглазые женщины сильнее страдают при родах, полагают учёные.
Напомним, ранее американцы составили список полезных алкогольных напитков. В него вошли красное вино, темное пиво и "Сангрия".
Как сообщал УНН, по оценкам экспертов, сегодня в мире наблюдается рост популярности легких алкогольных напитков.
В тренде, например, Сангрия, Фраголино, Мохито, Шприц и др.
Отметим, что украинские производители стремясь следовать моде, выпустили вышеперечисленные коктейли собственного производства.