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Кароокі vs блакитноокі: вчені розповіли, хто більше сприйнятливий до алкоголю

Кароокі vs блакитноокі: вчені розповіли, хто більше сприйнятливий до алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Колір очей є одним з показників чутливості людини до алкоголю і до болю. До такого висновку прийшли вчені з Університету Атланти в Джорджії, передає УНН з посиланням на livescience.com.

Так, фахівці провели дослідження, в якому взяли участь 12 тис. чоловіків і жінок. За підсумком вчені констатували: чим темніший колір очей - тим більш чутлива і сприйнятлива людина.

Отже, за даними американців, блакитноокі можуть випити набагато більше алкоголю, ніж кароокі.

"Карооким потрібно набагато менше спиртного для того, щоб відбулася інтоксикація організму. І, як правило, власники карих очей рідше мають проблеми з алкогольною залежністю", - говорять фахівці.

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Фахівці також досліджували, що кароокі гірше, ніж світлоокі (сині або зелені), переносять біль.

З цієї причини кароокі жінки сильніше страждають при пологах, вважають вчені.

Нагадаємо, раніше американці склали список корисних алкогольних напоїв. До нього увійшли червоне вино, темне пиво і "Сангрія".

Як повідомляв УНН, за оцінками експертів, сьогодні в світі спостерігається зростання популярності легких алкогольних напоїв.

У тренді, наприклад, Сангрія, Фраголіно, Мохіто, Шпріц та ін.

Відзначимо, що українські виробники прагнучи наслідувати моду, випустили вищеперелічені коктейлі власного виробництва.

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