Красное вино, темное пиво и "Сангрия": американцы составили список полезных алкогольных напитков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Американское издание Gizmodo составило список полезных алкогольных напитков, передает УНН.
Красное вино
Научно доказано, что люди, которые выпивают за обедом бокал красного вина, менее подвержены инфаркту миокарда и сердечной недостаточности. Это обусловлено, прежде всего, содержанием в вине ряда веществ: флавоноидов, керцетина и ресвератрола. Их концентрация в красном вине может быть разной в зависимости от технологии производства и сорта винограда. Важно, чтобы в вино попадала не только мякоть ягод, содержащих яблочную кислоту, винную кислоту, лимонную кислоту, азотистые соединения и пектин, но и кожура с косточками, которые насыщены полифенолами, минеральными и дубильными веществами.
Кроме расслабляющего и успокаивающего действия, красное вино влияет на организм как слабая диета, снижает скорость старения и увеличивает продолжительность жизни. Прежде всего, это обусловлено содержанием в красном вине ресвератрола.
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Темное пиво
О пользе темного пива свидетельствуют недавние исследования испанских ученых. Они установили, что в этом напитке содержание свободного железа немного выше, чем в светлом пиве. Доказано, что в темном пиве содержится 121 миллиардная доля свободного железа, в то время как светлое пиво может "похвастаться" лишь 92.
По утверждению профессора Карлоса Бланко высокое содержание свободного железа, прежде всего, наблюдается в экстрактах хмеля и солода, которые служат исходным сырьем для изготовления темного пива.
После таких исследований многие пришли к выводу, что по сравнению с безалкогольным и светлым напитком польза темного пива более значительна, ведь такой макроэлемент как железо очень важен для нормального функционирования организма человека. Прежде всего, он необходим для выработки гемоглобина.
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Сангрия
Этот испанский напиток готовят из красного вина (иногда - из игристого) с добавлением свежих фруктов, сахара и небольшого количества крепкого алкоголя - ликера, бренди или рома.
Благодаря вину и фруктам в напитке содержится много витамина С и антиоксидантов. Некоторые исследователи называют Сангрию красным вином "в квадрате".
Напомним, по оценкам экспертов, сегодня в мире наблюдается рост популярности легких алкогольных напитков. В тренде, например, Сангрия, Фраголино, Мохито, Шприц и др.
Отметим, что украинские производители стремясь следовать моде, выпустили вышеперечисленные коктейли собственного производства.