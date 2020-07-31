Червоне вино, темне пиво і "Сангрія": американці склали список корисних алкогольних напоїв

Червоне вино

Науково доведено, що люди, які випивають за обідом келих червоного вина, менш схильні до інфаркту міокарда та серцевої недостатності. Це обумовлено, перш за все, вмістом у вині низки речовин: флавоноїдів, керцетіна і ресвератрола. Їх концентрація в червоному вині може бути різною в залежності від технології виробництва і сорту винограду. Важливо, щоб до вина потрапляла не лише м'якоть ягід, що містить яблучну кислоту, винну кислоту, лимонну кислоту, азотисті сполуки і пектин, а й шкірка з кісточками, які насичені поліфенолами, мінеральними і дубильними речовинами.

Крім розслабляючої та заспокійливої ​​дії, червоне вино впливає на організм як слабка дієта, знижує швидкість старіння і збільшує тривалість життя. Перш за все, це обумовлено вмістом в червоному вині ресвератрола.

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Темне пиво

Про користь темного пива свідчать недавні дослідження іспанських вчених. Вони встановили, що в цьому напої зміст вільного заліза трохи вище, ніж у світлому пиві. Доведено, що в темному пиві міститься 121 мільярдна частка вільного заліза, в той час як світле пиво може "похвалитися" лише 92.

За твердженням професора Карлоса Бланко високий вміст вільного заліза, перш за все, спостерігається в екстрактах хмелю і солоду, які служать вихідною сировиною для виготовлення темного пива.

Після таких досліджень багато хто прийшов до висновку, що в порівнянні з безалкогольним і світлим напоєм користь темного пива більш значна, адже такий макроелемент як залізо дуже важливий для нормального функціонування організму людини. Перш за все, він необхідний для вироблення гемоглобіну.

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Сангрія

Цей іспанський напій готують з червоного вина (іноді - з ігристого) з додаванням свіжих фруктів, цукру і невеликої кількості міцного алкоголю - лікеру, бренді або рому.

Завдяки вину і фруктам в напої міститься багато вітаміну С і антиоксидантів. Деякі дослідники називають Сангрію червоним вином "в квадраті".

Нагадаємо, за оцінками експертів, сьогодні в світі спостерігається зростання популярності легких алкогольних напоїв. В тренді, наприклад, Сангрія, Фраголіно, Мохіто, Шприц та ін.

Відзначимо, що українські виробники прагнучи наслідувати моду, випустили вищеперелічені коктейлі власного виробництва.