Koktebel удивил клубничной винной новинкой

В переводе с итальянского fragolino, fragola — это клубника. Fragolino — это легкий полусладкий игристый винный напиток со сладким изящным вкусом сочной летней клубники и нежным ароматом фруктов, говорят в Koktebel.

Родиной Fragolino является Италия, где этот напиток более известен как клубничное вино.

“А теперь в списке стран-создателей мировых трендов и Украина”, — говорит производитель.

Fragolino входит в состав новой линейки летних алкогольных напитков от Koktebel. В целом коллекция представлена тремя видами напитков: Sangria, Fragolino и Spritz. Это — три самых известных напитка Испании, Италии и Германии.

В Koktebel говорят, что данные напитки — это готовые коктейли в бутылке, к которым достаточно добавить дольку апельсина или ягоды.

“Более того, такой готовый коктейль будет как никогда уместен для домашних посиделок в период сегодняшних временных карантинных ограничений, когда нет возможности посетить любимый бар”, — подчеркивает производитель.