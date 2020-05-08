Koktebel здивував полуничною винною новинкою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Український бренд Koktebel випустив ігристий винний напій Fragolino, передає УНН з посиланням на сайт виробника.
У перекладі з італійського fragolino, fragola - це полуниця. Fragolino - це легкий напівсолодкий ігристий винний напій з солодким витонченим смаком соковитої літньої полуниці і ніжним ароматом фруктів, кажуть у Koktebel.
Батьківщиною Fragolino є Італія, де цей напій більш відомий як полуничне вино.
"А тепер у списку країн-творців світових трендів і Україна", - говорить виробник.
Fragolino входить до складу нової лінійки літніх алкогольних напоїв від Koktebel. В цілому колекція представлена трьома видами напоїв: Sangria, Fragolino і Spritz. Це - три найвідоміших напої Іспанії, Італії та Німеччини.
У Koktebel кажуть, що ці напої - це готові коктейлі у пляшці, до яких досить додати шматочок апельсина або ягоди.
"Понад те, такий готовий коктейль буде як ніколи доречний для домашніх посиденьок у період сьогоднішніх тимчасових карантинних обмежень, коли немає можливості відвідати улюблений бар", - підкреслює виробник.