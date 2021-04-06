Ученые выяснили, какой орган кроме печени расщепляет алкоголь

Детали

При употреблении алкоголя организм начинает действовать, чтобы расщепить его на другие соединения. Спирт распадается на ацетальдегид, который затем распадается на ацетат, который в конечном итоге превращается в диоксид углерода и воду. Авторы исследовали как раз фермент (альдегиддегидрогеназу), который отвечает за разрушение побочных продуктов переваривания алкоголя в печени.

Интересно, что этот фермент кодируется геном ALDH2. Именно поэтому склонность некоторых людей долго не пьянеть часто имеет генетическую предрасположенность.

Используя три образца человеческого мозга и 11 мышей, команда исследовала, где экспрессируется ген ALDH2, и выяснилось, что это происходит не только в печени. Вместо этого ALDH2 также экспрессировался в мозге человека, а точнее - его мозжечке.

Уже известно, что мозжечок является основной областью мозга, участвующей в алкогольной моторной недостаточности, но считалось, что весь ацетат транспортируется в мозг из печени после того, как там расщепляется ацетальдегид.

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Когда исследователи вывели мышей с дефицитом ALDH2 в головном мозге, они обнаружили, что алкоголь не влиял на уровень ацетата в их организме и двигательную функцию животных в ожидаемой степени. Иными словами, мозг мышей оставался на доалкогольном уровне.

Кроме того, когда исследователи удалили ALDH2 из печени, уровень ацетата в мозгу мышей тоже не изменился. Вместе полученные данные означают, что часть ацетальдегида, произведенного при употреблении алкоголя, становится ацетатом непосредственно в мозге, а не переносится из печени. Сам мозг в этом случае усваивает и расщепляет алкогольный продукт.

Дополнение

Отметим, что ученые также выяснили, как алкогольные привычки могут быть связаны с генами.

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