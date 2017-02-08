Вчені з'ясували, як куріння чоловіка впливає на здоров'я майбутніх дітей

Як виявилося, неалергічна броніхальная астма утричі рази частіше трапляється у тих, чиї батьки почали курити в підлітковому віці. При чому, чим раніше починає курити майбутній батько – тим вищий ризик розвитку хвороби у дитини.

Схильність до захворювання також корелює з кількістю регулярно викурених сигарет.

За словами автора дослідження, професора Сесіль Свансі, найбільш високий ризик астми спостерігається у дітей, чиї батьки почали курити до 15 років.

“Куріння впливає на здоров'я потомства через клітини сперми, які переносять генетичний матеріал чоловіки. Воно є значущою причиною генетичних і епігенетичних ушкоджень сперматозоїдів, тому здатне викликати аномалії розвитку у дитини”, - зауважила вона

Команда вчених також вивчили вплив професії чоловіка на ризик астми у нащадків.

Наприклад, у ході зварювальних робіт людина вдихає нікель, озон, свинець, хромовий ангідрид, берилій, марганець, ванадій та інші небезпечні для здоров'я речовини.

Відтак, професія “зварювальник” також підвищує ризик розвитку астми у дитини, навіть якщо чоловік перестав займатися нею до зачаття.

“Куріння і зварювання в період статевого дозрівання тим сильніше впливають на здоров'я майбутніх дітей, чим довше юнаки піддаються їх впливу”, - вважає С.Свансі.

Додамо, що таких висновків дійшли вчені, проаналізувавши медичні дані 24 тисяч дітей.

Як повідомляв УНН, тютюнопаління викликає 90% випадків захворювання на рак легенів.

У ВООЗ зазначають, що Україна посідає 11 місце серед усіх країн за рівнем вживання сигарет.

В Україні більше 10 млн активних курців, а це третина працездатного населення.

Щорічно від куріння Україна втрачає 100–120 тисяч осіб, що становить 13% усіх смертей.

За словами хірурга-онколога медичного центру “Клініка Спіженко”, лікаря вищої категорії, члена Європейської асоціації медичних онкологів ESMO Євгена Гірагосова, рак легенів є однією із найагресивніших форм онкології.

У 2015 році 62,8% хворих на рак легенів прожили менше року від моменту встановлення діагнозу.