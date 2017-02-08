Ученые выяснили, как курение мужчины влияет на здоровье будущих детей

Как оказалось, неаллергическая бронихальная астма в три раза чаще встречается у тех, чьи родители начали курить в подростковом возрасте. Причем, чем раньше начинает курить будущий отец - тем выше риск развития болезни у ребенка.

Склонность к заболеванию также коррелирует с количеством регулярно выкуренных сигарет.

По словам автора исследования, профессора Сесиль Сванси, наиболее высокий риск астмы наблюдается у детей, чьи родители начали курить до 15 лет.

"Курение влияет на здоровье потомства через клетки спермы, которые переносят генетический материал мужчины. Оно является значимой причиной генетических и эпигенетических повреждений сперматозоидов, поэтому способно вызвать аномалии развития у ребенка", - отметила она

Команда ученых также изучили влияние профессии человека на риск астмы у потомков.

Например, в ходе сварочных работ человек вдыхает никель, озон, свинец, хромовый ангидрид, бериллий, марганец, ванадий и другие опасные для здоровья вещества.

Поэтому профессия "сварщик" также повышает риск развития астмы у ребенка, даже если человек перестал заниматься ею до зачатия.

"Курение и сварка в период полового созревания тем сильнее влияют на здоровье будущих детей, чем дольше юноши подвергаются их влиянию", - считает С.Сванси.

Добавим, что к таким выводам пришли ученые, проанализировав медицинские данные 24 тысяч детей.

Как сообщал УНН, курение вызывает 90% случаев заболевания раком легких.

В ВОЗ отмечают, что Украина занимает 11 место среди всех стран по уровню употребления сигарет.

В Украине больше 10 млн активных курильщиков, а это треть трудоспособного населения.

Ежегодно от курения Украина теряет 100-120 тысяч человек, что составляет 13% всех смертей.

По словам хирурга-онколога медицинского центра "Клиника Спиженко", врача высшей категории, члена Европейской ассоциации медицинских онкологов ESMO Евгения Гирагосова, рак легких является одной из самых агрессивных форм онкологии.

В 2015 году 62,8% больных раком легких прожили меньше года с момента установления диагноза.