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Вчені змогли штучно запліднити яйцеклітини самок північного білого носорога

Вчені змогли штучно запліднити яйцеклітини самок північного білого носорога

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сім яйцеклітин, отриманих на минулому тижні у двох останніх на Землі самок північного білого носорога, зазнали в лабораторії штучного запліднення. Про це повідомило в понеділок агентство Reuters з посиланням на заяву групи вчених, роботу яких координував берлінський Інститут досліджень зоології та дикої природи ім. Лейбніца, передає УНН.

“Зроблено черговий важливий крок до створення життєздатних ембріонів, які можуть бути пересаджені для виношування самці близького підвиду — південного білого носорога”, — цитує агентство вчених, що проводили нинішню операцію. На думку фахівців, результати проведених робіт дають надію на відродження зникаючих видів тварин.

Чоловік біологічний матеріал для нинішнього запліднення зберігався весь цей час в замороженому вигляді. Він був узятий у чотирьох самців північного білого носорога, останній з яких помер в минулому році в Кенії.

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Повноцінні яйцеклітини були отримані у самок Наджин і Фату, які знаходяться в кенійському природному заповіднику Ol Pejeta.

Сучасна наука вважає, що північний білий носоріг є особливим підвидом носорогів. Ще в 60-х роках минулого століття їх поголів’я в ареалі традиційного проживання — верхів’ях Нілу — досягало 20 тис. Ці тварини жили на території таких сучасних держав, як Південний Судан, Уганда, Центральна африканська республіка і Демократична республіка Конго. Однак до початку нинішнього тисячоліття вони були винищені, а в 2008 році браконьєри вбили останніх північних білих носорогів, які жили в умовах дикої природи.

Нагадаємо, у квітні цього року, в Зоопарку Майамі святкували народження маленького індійського носорога. Його народження стало першим успішним народженням виду в результаті штучного запліднення.

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