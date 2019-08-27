Вчені змогли штучно запліднити яйцеклітини самок північного білого носорога

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сім яйцеклітин, отриманих на минулому тижні у двох останніх на Землі самок північного білого носорога, зазнали в лабораторії штучного запліднення. Про це повідомило в понеділок агентство Reuters з посиланням на заяву групи вчених, роботу яких координував берлінський Інститут досліджень зоології та дикої природи ім. Лейбніца, передає УНН.