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Вперше в результаті штучного запліднення на світ з'явився рідкісний носоріг

Вперше в результаті штучного запліднення на світ з'явився рідкісний носоріг

Київ • УНН

 • 59165 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Зоопарку Майамі святкують народження маленького носорога рідкісного виду. Його народження стало першим успішним народженням виду в результаті штучного запліднення, передає УНН, посилаючись на CNN.

Носоріг народився у вівторок, 23 квітня о 12:30 і є першою дитиною Акут, 7-річного індійського носорога з великими рогами. За словами працівників зоопарку, про стан малюка складно щось говорить, оскыльки повного обстеження ветеринари ще не проводили.

"Це буде виконано, коли персонал відчує, що може безпечно відокремити немовля від матері, захищає його, хоч на кілька хвилин, необхідних на перевірку", - сказали в зоопарку.

"Дуже важливо, щоб мати і немовля могли встановити зв'язок, який іноді може бути проблемою для молодих матерів", - додали працівники зоопарку.

Повідомляється, що даний вид носорогів має особливу цінність для браконьєрів. За даними Міжнародного фонду носорогів, в світі залишилося близько 3500 індійських носорогів. Період вагітності індійських носорогів становить від 15 до 16 місяців, і матері народжують тільки одне дитинча кожні два-три роки.

І мама, і 18-річний батько, Суру, народилися в сафарі-парку Сан-Дієго.

Акут, що означає "Принцеса" на хінді, прибув в зоопарк в Майамі в 2016 році. Суру, що означає "Старт" на бенгалі, приєднався в 2003 році. Після кількох невдалих спроб природного розведення, спеціальна команда експертів з Південно-східного Альянсу зоопарків по розмноженню і збереженню, або SEZARC, разом з доктором Монікою Ступс із зоопарку Цинциннаті, почали процес штучного запліднення Акут в січні 2018 року.

"Це дуже рідкісне народження не тільки важливе для зоопарку Маямі, воно неймовірно важливе для міжнародних зусиль по підтримці здорової популяції під наглядом людини цього надзвичайно вразливого виду в усьому світі", - повідомили в зоопарку.

Через кілька тижнів, як тільки дитинча і Акут вступлять в нове життя, їх зможуть побачити відвідувачі зоопарку.

SEZARC працює з декількома зоопарками та акваріумами в Сполучених Штатах, щоб допомогти збільшити популяцію рідкісних видів за допомогою репродуктивної науки. У минулому році організація зазнала невдачі в штучному заплідненні білого носорога в зоопарку Джексонвіля.

Як повідомляв УНН, за словами екологів, весь вид рідкісного яванского носорога може зникнути через цунамі.

Yesterday, after an over 15 month pregnancy, "Akuti," a 7 year old Greater One Horned Indian Rhinoceros, gave birth at approximately 12:30 am! This is only the second successful birth of this very rare species in the zoo's history.

Video: Ron @RonMagill pic.twitter.com/jc833YgzvU

- Zoo Miami (@zoomiami) 24 квітня 2019 р.

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