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Впервые в результате искусственного оплодотворения на свет появился редкий носорог

Впервые в результате искусственного оплодотворения на свет появился редкий носорог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Зоопарке Майами празднуют рождение маленького носорога редкого вида. Его рождение стало первым успешным рождением вида в результате искусственного оплодотворения, передаёт УНН, ссылаясь на CNN.

Носорог родился во вторник, 23 апреля в 12:30 и является первым ребенком Акути, 7-летнего индийского носорога с большими рогами. По словам работников зоопарка, о состоянии малыша сложно что-либо утверждать, так как полного обследования ветеринары еще не проводили.

“Это будет выполнено, когда персонал почувствует, что может безопасно отделить младенца от защищающей его матери на несколько минут, которые займет проверка”, — сказали в зоопарке.

“Очень важно, чтобы мать и новорожденный могли установить связь, которая иногда может быть проблемой для начинающих матерей”, — добавили работники зоопарка.

Сообщается, что данный вид носорогов представляет особую ценность для браконьеров. По данным Международного фонда носорогов, в мире осталось около 3500 индийских носорогов. Период беременности индийских носорогов составляет от 15 до 16 месяцев, и матери рожают только одного детеныша каждые два-три года.

И мама, и 18-летний отец, Суру, родились в сафари-парке Сан-Диего.

Акути, что означает “Принцесса” на хинди, прибыл в зоопарк в Майами в 2016 году. Суру, что означает “Старт” на бенгали, присоединился в 2003 году. После нескольких неудачных попыток естественного разведения, специальная команда экспертов из Юго-восточного Альянса зоопарков по размножению и сохранению, или SEZARC, вместе с доктором Моникой Ступс из зоопарка Цинциннати, начали процесс искусственного оплодотворения Акути в январе 2018 года.

“Это очень редкое рождение не только важно для зоопарка Майами, оно невероятно важно для международных усилий по поддержанию здоровой популяции под присмотром человека этого чрезвычайно уязвимого вида во всем мире”, — сообщили в зоопарке.

Через несколько недель, как только ребенок и Акути вступят в новую жизнь, их смогут увидеть посетители зоопарка.

SEZARC работает с несколькими зоопарками и аквариумами в Соединенных Штатах, чтобы помочь увеличить популяцию редких видов посредством репродуктивной науки. В прошлом году организация потерпела неудачу в искусственном осеменении белого носорога в зоопарке Джексонвилля.

Как сообщал УНН, по словам экологов, весь вид редкого яванского носорога может исчезнуть из-за цунами.

Yesterday, after an over 15 month pregnancy, “Akuti,” a 7 year old Greater One Horned Indian Rhinoceros, gave birth at approximately 12:30am! This is only the second successful birth of this very rare species in the zoo’s history.

Video: Ron @RonMagill pic.twitter.com/jc833YgzvU

— Zoo Miami (@zoomiami) 24 квітня 2019 р.

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