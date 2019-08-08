У Тулузі знайшли щелепу носорога віком 24 млн років

П’ятнадцятисантиметрова щелепу з декількома зубами була знайдена при проведенні будівельних робіт на станції метро Жан-Жорес на глибині 15 метрів.

Як зазначає Франсіс Дюрантон, директор Музею природної історії Тулузи, мова йде про неіснуючий нині різновид носорога під назвою Діцератерій, що позбавлений рога. За його словами, знахідка дозволить вченим отримати уявлення про клімат на території Тулузи в період палеогену (23-66 млн років тому). “Стає ясно, що 24 млн років тому на території сучасного міста клімат був субтропічним”, — зазначив Дюрантон.

Співробітники Музею природної історії збираються найближчим часом вивчити останки і опублікувати результати дослідження. “До початку аналізу ми плануємо виставити знахідку на загальний огляд”, — зазначив Дюрантон.

За даними радіостанції, через знахідки компанії-забудовнику довелося зупинити роботи по подовженню платформ на станції Жан-Жорес, однак збоїв в роботі метрополітену цей захід не викликала.

INFO FRANCE BLEU- La mâchoire d’un #rhinocéros vieux de 24 millions d’années découverte lors du chantier du #métro Jean-Jaurès, à #Toulouse.https://t.co/rohTHRnqCw pic.twitter.com/r7jMKWBa7h

Нагадаємо, у Китаї вперше знайшли скам’янілий слід тиранозавра.