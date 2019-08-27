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Ученые смогли искусственно оплодотворить яйцеклетки самок северного белого носорога

Ученые смогли искусственно оплодотворить яйцеклетки самок северного белого носорога

Киев  •  УНН

 • 16543 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Семь яйцеклеток, полученных на прошлой неделе у двух последних на Земле самок северного белого носорога, понесли в лаборатории искусственного оплодотворения. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление группы ученых, работу которых координировал берлинский Институт исследований зоологии и дикой природы им. Лейбница, передает УНН.

"Сделан очередной важный шаг к созданию жизнеспособных эмбрионов, которые могут быть пересажены для вынашивания самцов близкого подвида - южного белого носорога", - цитирует  агентство ученых, которые проводили нынешнюю операцию. По мнению специалистов, результаты проведенных работ дают надежду на возрождение исчезающих видов животных.

Человек биологический материал для нынешнего оплодотворения сохранялся все это время в замороженном виде. Он был взят у четырех самцов северного белого носорога, последний из которых умер в прошлом году в Кении.

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Полноценные яйцеклетки были получены у самок Наджин и Фату, которые находятся в кенийском природном заповеднике Ol Pejeta.

Современная наука считает, что северный белый носорог является подвидом носорогов. Еще в 60-х годах прошлого века их поголовье в ареале традиционного проживания - верховьях Нила - достигало 20 тыс. Эти животные жили на территории таких современных государств, как Южный Судан, Уганда, Центральная африканская республика и Демократическая республика Конго. Однако в начале нынешнего тысячелетия они были истреблены, а в 2008 году браконьеры убили последних северных белых носорогов, которые жили в условиях дикой природы.

Напомним, в апреле этого года, в Зоопарке Майами праздновали рождение маленького индийского носорога. Его рождение стало первым успешным рождением вида в результате искусственного оплодотворения.

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