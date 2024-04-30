Вбивство українських військових у Німеччині: підозрюваний росіянин мав судимості за насильницькі злочини

Росіянин, якого підозрюють у вбивстві двох українських військових живе у Німеччині з початку 1990-х років, і вже кілька разів потрапляв у поле зору поліції та був раніше засуджений. Також за версією слідства загиблі були знайомі із росіянином, та напередодні разом випивали. Про це пише WELT, передає УНН.

Деталі

За даними видання підозрюваний у вбивстві українців у містечку Мурнау, раніше неодноразово ставився на облік за насильницькі злочини у Німеччині, більше того був засуджений до тюремного ув'язнення.

Також посилаючись на дані поліції WELT пише, що вбиті українці, нібито були раніше були знайомі із росіянином. Більше того, напередодні вони розпили велику кількість банок і пляшок пива перед торговим центром, де і сталось у подальшому вбивство. Кажуть, що троє чоловіків часто зустрічалися в цьому місці.

Мотив подвійного вбивства ще встановлюється. Втім припускають, що перед злочином були особисті образи та гостра сварка. Тому наразі доказів того, що вбивство мало політичний мотив немає.

Також зазначається, що після вбивства підозрюваний 57-річний чоловік із російським паспортом втік. Однак поруч із місцем злочину поліцейські виявили сліди кров, які й привели їх до помешкання росіянина. Там його знайшли одного з ножем, який, як стверджується, й був знаряддям вбивства.

Зазначається, що на момент затримання росіянин був помітно п’яний, тож його затримали без опору. Про рівень алкоголю в крові інформації поки немає, проводиться експертиза відповідного зразка крові. Однак у матеріалах слідства йдеться про "значне вживання алкоголю".

Вбивство українських військових в Німеччині: прокуратура не виключає повністю політичного мотиву

Нагадаємо

27 квітня в німецькому місті Мурнау, на території торгового центру знайшли двох українців з ножовими пораненнями. Від тяжких травм 36-річний чоловік помер на місці, а другий 23-річний потерпілий помер увечері в сусідній лікарні. За підозрою у цьому затримали 57-річного громадянина рф. Наразі він перебуває під вартою.

Зазначається, що один із загиблих українських військових служив у Десантно-штурмових військах та отримав поранення у боях за Білогорівку.