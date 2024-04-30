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Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин имел судимости за насильственные преступления
57-летний россиянин, подозреваемый в убийстве двух украинских солдат в Германии, проживает там с 1990-х годов и имеет судимость, а жертвы якобы знали его и выпивали вместе перед преступлением.
Социальные сети имеют слишком много политического влияния, считают почти 80% американцев
78% взрослых американцев считают, что социальные сети имеют слишком большое влияние на политику, причем 84% республиканцев и 74% демократов разделяют это мнение.
В Лондоне мужчина напал на прохожих и зарезал 14-летнего мальчика
36-летний мужчина врезался на своем автомобиле в дом в Лондоне, а затем напал с мечом на прохожих и полицейских, убив 14-летнего мальчика и ранив еще 4-х человек, прежде чем был задержан.
Беспилотный автомобиль впервые соревновался с гонщиком Формулы-1 на соревнованиях в Абу-Даби
В Абу-Даби самоуправляемый автомобиль соревновался с бывшим гонщиком Формулы-1 Даниилом Квятом. Как оказалось, сейчас человек за рулем болида может легко обогнать автономное транспортное средство.
россияне отрабатывают в Facebook сразу 12 ключевых тем против украинцев
Исследователи обнаружили, что россияне практикуют 12 ключевых тем дезинформации против украинцев в Facebook, включая дискредитацию Запада, мобилизацию, коррупцию, деморализацию граждан и провоцирование расколов в обществе, согласно исследованию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Для железнодорожных пунктов пропуска: на Волынской и Львовской таможнях установят сканеры
Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств для закупки сканеров для железнодорожных пунктов пропуска Волынской и Львовской таможен для быстрого и эффективного досмотра грузов.
ChatGPT теперь может запоминать информацию: функция памяти доступна для пользователей Plus
OpenAI представила функцию памяти для подписчиков ChatGPT Plus, которая позволяет чат-боту запоминать данные пользователя, его хобби и историю запросов.
Надеемся, мы перевернули эту страницу: Шмыгаль о блокировании польскими фермерами границы
Украинско-польская граница разблокирована после того, как план взаимопонимания, представленный украинским правительством, дал результаты, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
С начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили 210 медучреждений: где разрушений больше всего
За 26 месяцев полномасштабной войны россияне повредили 1 588 и полностью разрушили 210 медицинских учреждений в Украине, больше всего пострадали Харьковская, Донецкая, Николаевская, Киевская, Черниговская, Днепропетровская, Херсонская и Запорожская области.
В оккупированном рф Бердянске проблемы пропала мобильная связь и Интернет
Бердянск, временно оккупированный россиянами в Запорожской области, снова остался без связи: нет телевидения, почти нет сигнала мобильной связи, не работает популярный местный провайдер.