Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин имел судимости за насильственные преступления

Россиянин, которого подозревают в убийстве двух украинских военных живет в Германии с начала 1990-х годов, и уже несколько раз попадал в поле зрения полиции и был ранее осужден. Также по версии следствия погибшие были знакомы с россиянином, и накануне вместе выпивали. Об этом пишет WELT, передает УНН.

Детали

По данным издания подозреваемый в убийстве украинцев в городке Мурнау, ранее неоднократно ставился на учет за насильственные преступления в Германии, более того был приговорен к тюремному заключению.

Также ссылаясь на данные полиции WELT пишет, что убитые украинцы, якобы были ранее были знакомы с россиянином. Более того, накануне они распили большое количество банок и бутылок пива перед торговым центром, где и произошло в дальнейшем убийство. Говорят, что трое мужчин часто встречались в этом месте.

Мотив двойного убийства еще устанавливается. Впрочем предполагают, что перед преступлением были личные обиды и острая ссора. Поэтому пока доказательств того, что убийство имело политический мотив нет.

Также отмечается, что после убийства подозреваемый 57-летний мужчина с российским паспортом сбежал. Однако рядом с местом преступления полицейские обнаружили следы крови, которые и привели их в квартиру россиянина. Там его нашли одного с ножом, который, как утверждается, и был орудием убийства.

Отмечается, что на момент задержания россиянин был заметно пьян, поэтому его задержали без сопротивления. Об уровне алкоголя в крови информации пока нет, проводится экспертиза соответствующего образца крови. Однако в материалах следствия говорится о "значительном употреблении алкоголя".

Убийство украинских военных в Германии: прокуратура не исключает полностью политического мотива

Напомним

27 апреля в немецком городе Мурнау, на территории торгового центра нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. От тяжелых травм 36-летний мужчина скончался на месте, а второй 23-летний пострадавший скончался вечером в соседней больнице. По подозрению в этом задержали 57-летнего гражданина рф. В настоящее время он находится под стражей.

Отмечается, что один из погибших украинских военных служил в Десантно-штурмовых войсках и получил ранения в боях за Белогоровку.