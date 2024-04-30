Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин имел судимости за насильственные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  68799 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

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В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
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В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

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Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  108321 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  140813 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  147933 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204084 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168695 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187169 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161219 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143035 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

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Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин имел судимости за насильственные преступления

57-летний россиянин, подозреваемый в убийстве двух украинских солдат в Германии, проживает там с 1990-х годов и имеет судимость, а жертвы якобы знали его и выпивали вместе перед преступлением.

Криминал и ЧП •   •  3626 просмотра
Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин имел судимости за насильственные преступления

Социальные сети имеют слишком много политического влияния, считают почти 80% американцев

78% взрослых американцев считают, что социальные сети имеют слишком большое влияние на политику, причем 84% республиканцев и 74% демократов разделяют это мнение.

Новости Мира •   •  3940 просмотра
Социальные сети имеют слишком много политического влияния, считают почти 80% американцев

В Лондоне мужчина напал на прохожих и зарезал 14-летнего мальчика

36-летний мужчина врезался на своем автомобиле в дом в Лондоне, а затем напал с мечом на прохожих и полицейских, убив 14-летнего мальчика и ранив еще 4-х человек, прежде чем был задержан.

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В Лондоне мужчина напал на прохожих и зарезал 14-летнего мальчика

Беспилотный автомобиль впервые соревновался с гонщиком Формулы-1 на соревнованиях в Абу-Даби

В Абу-Даби самоуправляемый автомобиль соревновался с бывшим гонщиком Формулы-1 Даниилом Квятом. Как оказалось, сейчас человек за рулем болида может легко обогнать автономное транспортное средство.

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Беспилотный автомобиль впервые соревновался с гонщиком Формулы-1 на соревнованиях в Абу-Даби

россияне отрабатывают в Facebook сразу 12 ключевых тем против украинцев

Исследователи обнаружили, что россияне практикуют 12 ключевых тем дезинформации против украинцев в Facebook, включая дискредитацию Запада, мобилизацию, коррупцию, деморализацию граждан и провоцирование расколов в обществе, согласно исследованию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Война •   •  6313 просмотра
россияне отрабатывают в Facebook сразу 12 ключевых тем против украинцев

Для железнодорожных пунктов пропуска: на Волынской и Львовской таможнях установят сканеры

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств для закупки сканеров для железнодорожных пунктов пропуска Волынской и Львовской таможен для быстрого и эффективного досмотра грузов.

Экономика •   •  7521 просмотра
Для железнодорожных пунктов пропуска: на Волынской и Львовской таможнях установят сканеры

ChatGPT теперь может запоминать информацию: функция памяти доступна для пользователей Plus

OpenAI представила функцию памяти для подписчиков ChatGPT Plus, которая позволяет чат-боту запоминать данные пользователя, его хобби и историю запросов.

Технологии •   •  6822 просмотра
ChatGPT теперь может запоминать информацию: функция памяти доступна для пользователей Plus

Надеемся, мы перевернули эту страницу: Шмыгаль о блокировании польскими фермерами границы

Украинско-польская граница разблокирована после того, как план взаимопонимания, представленный украинским правительством, дал результаты, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Надеемся, мы перевернули эту страницу: Шмыгаль о блокировании польскими фермерами границы

С начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили 210 медучреждений: где разрушений больше всего

За 26 месяцев полномасштабной войны россияне повредили 1 588 и полностью разрушили 210 медицинских учреждений в Украине, больше всего пострадали Харьковская, Донецкая, Николаевская, Киевская, Черниговская, Днепропетровская, Херсонская и Запорожская области.

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С начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили 210 медучреждений: где разрушений больше всего

В оккупированном рф Бердянске проблемы пропала мобильная связь и Интернет

Бердянск, временно оккупированный россиянами в Запорожской области, снова остался без связи: нет телевидения, почти нет сигнала мобильной связи, не работает популярный местный провайдер.

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В оккупированном рф Бердянске проблемы пропала мобильная связь и Интернет