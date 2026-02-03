Вбивство чотирьох поліцейський: керівник поліції Черкащини тимчасово припинив виконання службових обов'язків

Керівник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима припинив виконання службових обов'язків на час проведення розслідування стрілянини на Корсунщині, коли загинуло четверо поліцейський, та ще один отримав поранення. Про це пише УНН з посилання на ГУ Нацполіції у Черкаській області.

У зв’язку з трагічними подіями на Черкащині я ухвалив рішення тимчасово припинити виконання службових обов’язків на час проведення розслідування. Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування - сказав Гудима.

Він додав, що "глибоко співчуває кожній родині, якої торкнулася ця трагедія".

Пам’ять про загиблих зобов’язує нас діяти максимально відповідально й неупереджено - додав Гудима.

Нагадаємо

У Черкаській області загинули четверо поліцейських під час затримання розшукуваного за вбивство, одного правоохоронця поранено, зловмисника ліквідували спецпризначенці поліції.