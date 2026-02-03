$42.970.16
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25 • 7272 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 11301 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Ексклюзив
16:41 • 12757 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 11224 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 19643 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 27680 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16383 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін
3 лютого, 09:22 • 24168 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 34288 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Вбивство чотирьох поліцейський: керівник поліції Черкащини тимчасово припинив виконання службових обов'язків

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Керівник ГУ Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима тимчасово припинив службові обов'язки. Це сталося на час розслідування стрілянини на Корсунщині, де загинули четверо поліцейських.

Вбивство чотирьох поліцейський: керівник поліції Черкащини тимчасово припинив виконання службових обов'язків

Керівник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима припинив виконання службових обов'язків на час проведення розслідування стрілянини на Корсунщині, коли загинуло четверо поліцейський, та ще один отримав поранення. Про це пише УНН з посилання на ГУ Нацполіції у Черкаській області. 

У зв’язку з трагічними подіями на Черкащині я ухвалив рішення тимчасово припинити виконання службових обов’язків на час проведення розслідування. Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування 

- сказав Гудима. 

Він додав, що "глибоко співчуває кожній родині, якої торкнулася ця трагедія". 

Пам’ять про загиблих зобов’язує нас діяти максимально відповідально й неупереджено 

- додав Гудима.

Нагадаємо 

У Черкаській області загинули четверо поліцейських під час затримання розшукуваного за вбивство, одного правоохоронця поранено, зловмисника ліквідували спецпризначенці поліції.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Сутички
Національна поліція України
Черкаська область