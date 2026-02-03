Убийство четырех полицейских: руководитель полиции Черкасской области временно прекратил исполнение служебных обязанностей

$42.970.16
50.910.12
ukenru
19:39 • 3324 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 7082 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 11230 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 12689 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 11177 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 19603 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 27634 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16380 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24167 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34286 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1м/с
79%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Второй раунд переговоров в Абу-Даби: песков рассказал, кто вошел в состав делегации рф3 февраля, 10:54 • 12232 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 18738 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 19941 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 11065 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 17974 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 18073 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 20043 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 61513 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 70595 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 54222 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Музыкант
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Запорожье
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака18:03 • 3388 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video16:57 • 4276 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 11128 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 18808 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 31467 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Instagram
Дипломатка

Убийство четырех полицейских: руководитель полиции Черкасской области временно прекратил исполнение служебных обязанностей

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Руководитель ГУ Нацполиции в Черкасской области Олег Гудыма временно прекратил служебные обязанности. Это произошло на время расследования стрельбы на Корсунщине, где погибли четверо полицейских.

Убийство четырех полицейских: руководитель полиции Черкасской области временно прекратил исполнение служебных обязанностей

Руководитель Главного управления Нацполиции в Черкасской области Олег Гудыма прекратил исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования стрельбы на Корсунщине, когда погибли четверо полицейских, и еще один получил ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Черкасской области. 

В связи с трагическими событиями в Черкасской области я принял решение временно прекратить исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования. Это мое взвешенное решение, продиктованное исключительно необходимостью обеспечить объективность и доверие к результатам расследования 

- сказал Гудыма. 

Он добавил, что "глубоко сочувствует каждой семье, которой коснулась эта трагедия". 

Память о погибших обязывает нас действовать максимально ответственно и беспристрастно 

- добавил Гудыма.

Напомним 

В Черкасской области погибли четверо полицейских во время задержания разыскиваемого за убийство, один правоохранитель ранен, злоумышленник ликвидирован спецназовцами полиции.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Столкновения
Национальная полиция Украины
Черкасская область