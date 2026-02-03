Убийство четырех полицейских: руководитель полиции Черкасской области временно прекратил исполнение служебных обязанностей

Руководитель Главного управления Нацполиции в Черкасской области Олег Гудыма прекратил исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования стрельбы на Корсунщине, когда погибли четверо полицейских, и еще один получил ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Черкасской области.

В связи с трагическими событиями в Черкасской области я принял решение временно прекратить исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования. Это мое взвешенное решение, продиктованное исключительно необходимостью обеспечить объективность и доверие к результатам расследования - сказал Гудыма.

Он добавил, что "глубоко сочувствует каждой семье, которой коснулась эта трагедия".

Память о погибших обязывает нас действовать максимально ответственно и беспристрастно - добавил Гудыма.

Напомним

В Черкасской области погибли четверо полицейских во время задержания разыскиваемого за убийство, один правоохранитель ранен, злоумышленник ликвидирован спецназовцами полиции.