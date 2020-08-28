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Вбивство Гандзюк: розгляд обвинувального акта щодо Мангера та Левіна суд продовжить у вересні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Дніпровський районний суд міста Києва продовжить судовий розгляд обвинувального акта у справі убивства херсонської активістки Катерини Гандзюк стосовно голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна 18 вересня, передає кореспондент УНН.

Вбивство Гандзюк: розгляд обвинувального акта щодо Мангера та Левіна суд продовжить у вересні

“Наступну дату я пропоную 18 вересня о 14:00, наступна дата 25 вересня 12:00, наступна дата 2 жовтня 12:00 і 9 жовтня 12:00... На наступному засідання будемо досліджувати докази, звуко- відеозаписи”, — зазначила суддя.

За даними слідства, “голова Херсонської облради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)”.

Крім того, у відомстві підтвердили, що суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання обвинуваченим запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року без права внесення застави.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

Нагадаємо, судом визнано винуватими та засуджено до різних строків позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк.

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