Суд виніс вирок виконавцям вбивства Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Покровський райсуд Дніпропетровської області узгодив угоду зі слідством обвинувачених у вбивстві громадської активістки з Херсона Катерини Гандзюк сторонами покарання та призначив їм покарання, передає УНН.
Організатора нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Сергія Торбіна засудили на 6 років 6 місяців позбавлення волі. Нападника Микиту Грабчука, засудили на 6 років ув'язнення.
Також, Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали по 4 роки ув’язнення, а Віктора Горбунова засудили на 3 роки позбавлення волі.
Крім того, усі обвинувачені повинні сплатити 50 тисяч грн. на покриття судових витрат. Також суддя зазначила, що вирок набуде чинності після того, як спливе 30-денний термін на його оскарження. До того часу всі засуджені надалі перебуватимуть під вартою.
Нагадаємо, всі п’ятеро обвинувачених у вчиненні замаху на громадську активістку і чиновницю з Херсона Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду про визнання винуватості з прокурором.