Усі 5 обвинувачених у замаху на Гандзюк визнали провину

КИЇВ. 4 червня. УНН. Усі п’ятеро обвинувачених у вчиненні замаху на громадську активістку і чиновницю з Херсона Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду про визнання винуватості з прокурором, зазначає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.