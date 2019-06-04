Усі 5 обвинувачених у замаху на Гандзюк визнали провину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Усі п’ятеро обвинувачених у вчиненні замаху на громадську активістку і чиновницю з Херсона Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду про визнання винуватості з прокурором, зазначає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Про це було заявлено на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області, де 3 червня розглядали справу.
За даними обвинувачення, підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених — Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова — до участі в замаху.
Усі п’ятеро обвинувачених на запитання судді Олени Чорної відповіли, що визнають свою провину й підтверджують свою згоду на укладення угоди зі слідством. Їхні захисники також зазначили, що угоди відповідають чинному законодавству.
Раніше стало відомо, що ймовірний організатор нападу на Гандзюк визнав себе винним.