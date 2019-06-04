Все 5 обвиняемых в покушении на Гандзюк признали вину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Все пятеро обвиняемых в совершении покушения на общественное активистку и чиновницу из Херсона Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку о признании виновности и прокурора, отмечает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Об этом было заявлено на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, где 3 июня рассматривали дело.
По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова — к участию в покушении.
Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием. Их защитники также отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.
Ранее стало известно, что предполагаемый организатор нападения на Гандзюк признал себя виновным.