Все 5 обвиняемых в покушении на Гандзюк признали вину

Об этом было заявлено на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, где 3 июня рассматривали дело.

По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова — к участию в покушении.

Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием. Их защитники также отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.

Ранее стало известно, что предполагаемый организатор нападения на Гандзюк признал себя виновным.