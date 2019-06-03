Ймовірний організатор нападу на Гандзюк визнав себе винним
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У процесі засідання Покровського районного суду Дніпропетровської області ймовірний організатор нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством, зазначає УНН з посиланням на трансляцію засідання на порталі “Судова влада України”.
Торбін визнав себе винним за ч. 4,5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 і 2 ч. ст. 121 Кримінального кодексу України і погодився на покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі згідно ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України.
Розгляд угод решти обвинувачених триває.
У засіданні взяли участь двоє прокурорів, потерпілий — батько загиблої Віктор Гандзюк, його представник, обвинувачені в організованому нападі Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов та Сергій Торбін і четверо їхніх адвокатів, а також адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.
Нагадуємо, розгляд апеляції Мангера знову відклали.