Розгляд апеляції Мангера знову відклали
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Київський апеляційний суд знову відклав засідання щодо розгляду апеляційної скарги стосовно запобіжного заходу голові Херсонського облради Владиславу Мангеру, який фігурує у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі апеляціного суду.
"(Сьогодні – ред.) засідання відклали на 19 червня на 13:30", - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, на початку квітня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення одягнути електронний браслет на Мангера і забрати у нього закордонні паспорти. Наприкінці травня суд продовжив термін його запобіжного заходу до 1 липня 2019 року, розширивши зону його можливого перебування до меж всієї Херсонської області.
Мангеру у справі вбивства Гандзюк змінено підозру на ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України як організатору злочину, скоєного за попередньою змовою групою осіб.
Як повідомляв УНН, 31 липня минулого року активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.