Шевченківський суд пом’якшив запобіжний захід Мангеру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив термін запобіжного заходу до 1 липня 2019 року голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк, але розширив зону його можливого перебування до меж всієї Херсонської області. Про це повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко в коментарі кореспонденту УНН.
"Суд продовжив термін носіння браслету до 1 липня, але розширив зону його знаходження", - зазначив адвокат.
Він уточнив, що відтепер, за рішенням суду, голова Херсонської облради може пересуватися в межах не тільки Херсона, але й Херсонської області.
Нагадаємо, 29 травня Київський апеляційний суд переніс засідання щодо зміни запобіжного заходу голові Херсонського облради Владиславу Мангеру, якого звинувачують у причетності до вбивства Катерини Гандзюк, за клопотанням його адвокатів.
Як повідомляв УНН, Мангер підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15 (“Умисне вбивство”) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що 31 липня херсонську активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.