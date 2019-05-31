Шевченковский суд смягчил меру пресечения Мангеру

"Суд продлил срок носки браслета до 1 июля, но расширил зону его нахождения", - отметил адвокат.

Он уточнил, что отныне, по решению суда, председатель Херсонского облсовета может передвигаться в пределах не только Херсона, но и Херсонской области.



Напомним, 29 мая Киевский апелляционный суд перенес заседание по изменению меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого обвиняют в причастности к убийству Екатерины Гандзюк, по ходатайству его адвокатов.



Как сообщал УНН, Мангер подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15 ( "Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 31 июля херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.