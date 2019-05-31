Шевченковский суд смягчил меру пресечения Мангеру
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил срок меры пресечения до 1 июля 2019 года главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, но расширил зону его возможного пребывания до пределов всей Херсонской области. Об этом сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко в комментарии корреспонденту УНН.
"Суд продлил срок носки браслета до 1 июля, но расширил зону его нахождения", - отметил адвокат.
Он уточнил, что отныне, по решению суда, председатель Херсонского облсовета может передвигаться в пределах не только Херсона, но и Херсонской области.
Напомним, 29 мая Киевский апелляционный суд перенес заседание по изменению меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого обвиняют в причастности к убийству Екатерины Гандзюк, по ходатайству его адвокатов.
Как сообщал УНН, Мангер подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15 ( "Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что 31 июля херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.