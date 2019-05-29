Розгляд апеляційної скарги захисту Мангера перенесли на 3 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Київський апеляційний суд переніс засідання щодо зміни запобіжного заходу голові Херсонського облради Владиславу Мангеру, якого звинувачують у причетності до вбивства Катерини Гандзюк, за клопотанням його адвокатів. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Мангера Олександр Шадрін.
“Судді відклали засідання на 3 червня у зв’язку з неявкою прокурора”, — сказав Шадрін.
Зазначається, що сьогодні судді мали розглянути апеляційну скаргу адвокатів Мангера про зняття з нього браслета та визнання неправомірним рішення суду першої інстанції.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення одягнути електронний браслет на підозрюваного в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, голову Херсонської облради Владислава Мангера і забрати у нього закордонні паспорти.
Як повідомляв УНН, Мангер підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15 (“Умисне вбивство”) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що 31 липня херсонську активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.