Рассмотрение апелляционной жалобы защиты Мангера перенесли на 3 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Киевский апелляционный суд перенес заседание по изменению меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого обвиняют в причастности к убийству Екатерины Гандзюк, по ходатайству его адвокатов. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Мангера Александр Шадрин.
"Судьи отложили заседание на 3 июня в связи с неявкой прокурора", - сказал Шадрин.
Отмечается, что сегодня судьи должны были рассмотреть апелляционную жалобу адвокатов Мангера о снятии с него браслета и признании неправомерным решение суда первой инстанции.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева принял решение одеть электронный браслет на подозреваемого в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и отнять у него загранпаспорта.
Как сообщал УНН, Мангер подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15 ( "Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что 31 июля херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.