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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 08:52 • 121067 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111091 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137392 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144579 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130108 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130177 просмотра

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Рассмотрение апелляционной жалобы защиты Мангера перенесли на 3 июня

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты Мангера перенесли на 3 июня

Киев  •  УНН

 • 10595 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Киевский апелляционный суд перенес заседание по изменению меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого обвиняют в причастности к убийству Екатерины Гандзюк, по ходатайству его адвокатов. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Мангера Александр Шадрин.

"Судьи отложили заседание на 3 июня в связи с неявкой прокурора", - сказал Шадрин.

Отмечается, что сегодня судьи должны были рассмотреть апелляционную жалобу адвокатов Мангера о снятии с него браслета и признании неправомерным решение суда первой инстанции.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева принял решение одеть электронный браслет на подозреваемого в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и отнять у него загранпаспорта.

Как сообщал УНН, Мангер подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15 ( "Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 31 июля херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

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