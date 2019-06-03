Рассмотрение апелляции Мангера снова отложили

"(Сегодня - ред.) заседание отложили на 19 июня на 13:30", - сказали в пресс-службе.

Напомним, в начале апреля Шевченковский районный суд Киева принял решение одеть электронный браслет на Мангера и забрать у него загранпаспорта. В конце мая суд продлил срок его меры пресечения до 1 июля 2019 года, расширив зону его возможного пребывания до пределов всей Херсонской области.

Мангеру по делу убийства Гандзюк изменено подозрение на ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал УНН, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.