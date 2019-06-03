Предполагаемый организатор нападения на Гандзюк признал себя виновным
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В процессе заседания Покровского районного суда Днепропетровской области предполагаемый организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием, отмечает УНН со ссылкой на трансляцию заседания на портале “Судебная власть Украины”.
Торбин признал себя виновным по ч. 4,5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и 2 ч. Ст. 121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст. 69 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.
В заседании приняли участие двое прокуроров, потерпевший — отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.
Напоминаем, рассмотрение апелляции Мангера снова отложили.