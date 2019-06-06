Суд вынес приговор исполнителям убийства Гандзюк

Организатора нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергея Торбина осудили на 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Нападающего Никиту Грабчука осудили на 6 лет заключения.

Также, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года тюрьмы, а Виктора Горбунова осудили на 3 года лишения свободы.

Кроме того, все обвиняемые должны уплатить 50 000 грн. на покрытие судебных издержек. Также судья отметила, что приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. К тому времени все осужденные в дальнейшем будут находиться под стражей.

Напомним, все пятеро обвиняемых в совершении покушения на общественную активистку и чиновницу из Херсона Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку о признании виновности с прокурором.