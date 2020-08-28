Убийство Гандзюк: рассмотрение обвинительного акта в отношении Мангера и Левина суд продолжит в сентябре

"Следующую дату я предлагаю 18 сентября в 14:00, следующая дата 25 сентября 12:00, следующая дата 2 октября 12:00 и 9 октября 12:00 ... На следующем заседании будем исследовать доказательства, звуко-видеозаписи", - отметила судья.

По данным следствия, "председатель Херсонского облсовета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)".

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

Напомним, судом признано виновными и приговорено к различным срокам лишения свободы пятерых непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.