Вбивство Гандзюк: суд продовжив арешт Мангеру та Левіну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Дніпровський районний суд Києва продовжив тримання під вартою голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексія Левіну, передає кореспондент УНН.
Так, суддя ухвалила продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Мангеру та Левіну до 18 жовтня.
Також суд призначив обвинувальний акт у справі щодо вбивства херсонської активісти Катерини Гандзюк до розгляду 28 серпня о 14:00.
Нагадаємо, що Київський апеляційний суд залишив під вартою до 11 вересня голову Херсонської облради Владислава Мангера, який є фігурантом у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Також Київський апеляційний суд залишив під вартою до 24 серпня підозрюваного в організації нападу на Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна).
Нагадаємо, що напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.