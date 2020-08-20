Убийство Гандзюк: суд продлил арест Мангеру и Левину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Днепровский районный суд Киева продлил содержание под стражей голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексея Левину, передает корреспондент УНН.
Так, судья постановила продолжить меру пресечения в виде содержания под стражей Мангеру и Левину до 18 октября.
Также суд назначил обвинительный акт по делу об убийстве херсонской активисты Екатерины Гандзюк к рассмотрению 28 августа в 14:00.
Напомним, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 11 сентября голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, который является фигурантом в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Также Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 24 августа подозреваемого в организации нападения на Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).
Напомним, что нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.