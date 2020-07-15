Справа Гандзюк: суд залишив Левіна під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна). Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
Так, Київський апеляційний суд розглянув апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжено щодо підозрюваного строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24 серпня 2020 року включно.
“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту — без задоволення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, до України з Болгарії екстрадували Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.
Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні.
Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.