Справа Гандзюк: підозрюваного Левіна екстрадували в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. До України з Болгарії екстрадували Олексія Москаленко (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Сьогодні було завершено екстрадицію до України з Республіки Болгарія Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. Щойно літак з підозрюваним на борту прибув до Києва”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підозрюваного передано співробітникам СБУ та Офісу Генпрокурора. Після прибуття до України Москаленка (Левіна) буде доправлено до місця тимчасового тримання. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.
“Як і обіцяли, ми впевнено рухаємось до того, аби поставити фінальну крапку в справі Катерини Гандзюк. Для нас це питання — принципове. А екстрадиція підозрюваного прискорить остаточне розслідування її вбивства. Маємо на прикладі цієї справи показати — кожного, хто скоїв злочин, чекає справедливе покарання”, — зазначив голова Служби безпеки України Іван Баканов.
Додамо, у січні підозрюваний Левін був затриманий на території Болгарії завдяки спільній спецоперації працівників правоохоронних органів Болгарії, СБУ та Офісу Генпрокурора.
Як повідомляв УНН раніше, Бургаський апеляційний суд в Болгарії залишив в силі рішення окружного суду міста про видачу громадянина України Олексія Левіна Україні, де цю людину розшукують за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.