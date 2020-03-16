Дело Гандзюк: подозреваемого Левина экстрадировали в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украину из Болгарии экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сегодня было завершено экстрадицию в Украину из Республики Болгария Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Только что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемого передано сотрудникам СБУ и Офиса Генпрокурора. По прибытии в Украину Москаленко (Левина) будет доставлен к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.
"Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос - принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Должны на примере этого дела показать - каждого, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание", - отметил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Добавим, в январе подозреваемый Левин был задержан на территории Болгарии благодаря совместной спецоперации сотрудников правоохранительных органов Болгарии, СБУ и Офиса Генпрокурора.
Как сообщал УНН ранее, Бургасский апелляционный суд в Болгарии оставил в силе решение окружного суда города о выдаче гражданина Украины Алексея Левина Украине, где этого человека разыскивают по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.